Тимошенко отложила рабочую поездку на Харьковщину

Рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Харьковскую область, запланированная на завтра, 19 января, отложена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается официальном сайте Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, ожидалось, что в рамках поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит госпредприятие «Электротяжмаш», вручит харьковчанам ордера на квартиры и выступит на областном телевидении.