Тимошенко отложила рабочую поездку на Харьковщину
21:44, 18 января 2010Общество
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Сообщает облгосадминистрация
Рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Харьковскую область, запланированная на завтра, 19 января, отложена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается официальном сайте Харьковской облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, ожидалось, что в рамках поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит госпредприятие «Электротяжмаш», вручит харьковчанам ордера на квартиры и выступит на областном телевидении.
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