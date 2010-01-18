МЧС уточняет, что в Луганске погибли три человека
13:36, 18 января 2010Общество
3072 0
Из-под завалов спасены еще трое
МЧС уточняет, что в результате взрыва в больнице в Луганске погибли три человека, а не пять, как сообщалось ранее.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, из-под завалов спасены три человека.
Взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании городской больницы № 7 в отделении реанимации, где, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.
На территории больницы работают спецтехника, спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб.
Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter