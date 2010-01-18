В Донецке избили продюсера грузинской телекомпании (фото)

В Донецке избит продюсер международных новостей грузинской телекомпании «Имеди» Ираклий ГВАРАМАДЗЕ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам И.ГВАРАМАДЗЕ, его избили поздно вечером 16 января в Донецке в одном из бильярдных клубов города. Он рассказал, что его избили просто за то, что он грузинский наблюдатель и прилетел в Донецк освещать ход выборов в Украине.

По словам И.ГВАРАМАДЗЕ, 16 января он вместе с грузинскими журналистами «ходил собирать материалы» в избирательные штабы кандидатов на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА. «Мы пошли в избирательный штаб БЮТ, записали там синхроны для сюжета, потом пошли в штаб Виктора ЯНУКОВИЧА, но туда нас не пустили, сказали, что ничего нам говорить не будут», - рассказал И.ГВАРАМАДЗЕ. По его словам, после этого делегация грузинских журналистов заметила, что за ней стали следить какие-то неизвестные.

Затем, когда группа грузинских журналистов разделилась, отправляясь ночевать на квартиры, И.ГВАРАМАДЗЕ вдвоем с товарищем решили зайти в бильярдный клуб.

«Возле нашего дома есть бильярдный клуб, куда мы пошли поиграть немного, потому что еще рано было спать. Зашли туда, оказалось, что свободного столика не было, решили подождать», - рассказал грузинский журналист. Буквально через 5 минут неизвестные мужчины начали предъявлять какие-то претензии к его товарищу. «Я стоял неподалеку возле моего друга, вижу, что возле него накаляется ситуация, и услышал такие слова: «Да вы грузинские наблюдатели, пошли бы вы…». И послали нас три буквы, и выругали», - рассказал И.ГВАРАМАДЗЕ. Он отметил, что это были мужчины 35-40 лет спортивного телосложения, которые потом начали их бить.

«Нас били, как минимум, пять человек. Один из них, сразу ударил меня, когда я оглянулся, и попал мне в глаз. Я не знаю, чем он ударил, но доктора сказали, что такие увечья просто кулаком трудно нанести, видимо, у него был кастет», - рассказал журналист, добавив, что «после этого мы просто оттуда убежали».

И.ГВАРАМАДЗЕ рассказал, что они позвонили своим друзьям, «потом пришла милиция, которая, по-моему, возбудила уголовное дело по этому факту, но точно не знаю». «Я обратился, конечно, в больницу, где мне наложили швы», - сказал И.ГВАРАМАДЗЕ.

На вопрос, находился ли он в момент инцидента в алкогольном опьянении, журналист ответил: «Нет, я не был пьян. В больнице, конечно, это могут без проблем подтвердить, так как там у меня взяли анализ крови».

В свою очередь, сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ подтвердил факт этого происшествия с грузинскими журналистами, но ситуацию описал несколько иначе.

По его словам, «в бильярдном клубе два представителя Грузии играли, пришли еще наших двое», и они не поделили игровое место. «Столы стояли рядом, не хватило им места кием ударить. Наши сделали замечание, человек из Грузии сказал какие-то слова на грузинском языке, - объяснил А.СМИРНОВ, - А молодой человек, который дончанин, у него мама грузинка, он понял, что сказал ему гражданин Грузии, ему это не понравилось, и он ударил человека – нанес легкие телесные повреждения». По словам руководителя УВД, «после этого происшествия грузины покинули помещение, один гражданин Грузии обратился в больницу, другой не стал обращаться». А.СМИРНОВ ничего не сказал по поводу возбуждения уголовного дела.

В штабе кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА рассказали свою версию о встрече с грузинскими журналистами. Там заявили, что «16 января около 15.30 в городской штаб Партии регионов действительно зашли трое молодых мужчин грузинской национальности и представились журналистами телеканала «Имеди». «На просьбу предъявить удостоверение журналиста, аккредитацию Министерства иностранных дел и Центризбиркома граждане Грузии ответили, что у них нет аккредитации, а в качестве удостоверения один из них предоставил бумажку, отпечатанную на цветном принтере, без печати, на грузинском языке, - объяснили в штабе. - В связи с этим, сотрудники штаба попросили этих «журналистов» покинуть помещение». В штабе подчеркнули, что «никого из них не оскорбляли и, тем более, не применяли физическую силу, после того, как грузины покинули штаб, они сели в такси и уехали».