Американцы и бразильцы займутся поиском нефти в Черном море

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil намерена войти в проект разработки месторождения в Черном море совместно с бразильской Petrobras и турецкой TPAO. Об этом сообщает Reuters.

Проект подразумевает, что в турецкой части Черного моря будет освоен участок в три миллиона гектаров. 50 процентов проекта будет принадлежать госкомпании ТРАО, а оставшиеся 50 процентов на паритетных началах разделят Exxon Mobil и Petrobras.

По оценкам ТРАО, объемы добычи на месторождении составят не менее десяти миллиардов баррелей нефти и 1,5 триллиона кубометров газа. Проект еще должен получить одобрение правительства Турции.

Ранее сообщалось, что Petrobras намеревалась инвестировать в работы на Черном море около 300 миллионов долларов в 2009-2010 годах.

Exxon Mobil является крупнейшей американской нефтегазовой компанией. В 2008 году выручка компании превысила 442 миллиарда долларов, а прибыль составила более 45 миллиардов.

Лента.ру