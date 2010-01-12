У Черновецкого додумались сделать из 8 центральных парков один

В столице власть планирует объединить городские парки, в первую очередь те из них, которые расположены на склонах Днепра. В каждой зеленой зоне создадут обзорные площадки.

Как сообщает Киевская муниципальная газета “Хрещатик” (№1 (3632) от 12.01.2010), об этом рассказал заместитель председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ.

По его словам, объединят парк в районе Замковой горы, "Хрещатый", Владимирскую гору, Мариинский, Печерский ландшафтный, Вечной славы, Городской сад и парк "Аскольдова могила".

Отдельные из них соединят дополнительными пешеходными мостиками, на строительство которых планируют объявить архитектурный и инвестиционный конкурсы.

"Соответствующее распоряжение появится уже к концу января 2010 года, - отметил И.ДОБРУЦКИЙ. - А в феврале вопрос об объединении парков вынесут на сессию Киевсовета". Он добавил, что, скорее всего, все восемь парков образуют один - "Ожерелье Киева".

По его словам, на территориях этих зеленых зон проведут пешеходный и 10-километровый велосипедный маршрут. Любителям велопрогулок предложат взять двухколесный транспорт напрокат, а для пешеходов оборудуют резные беседки. Кроме этого, до конца нынешнего года планируют обустроить и привести в порядок 9 обзорных площадок. Они появятся возле Владимирской горы, арки Дружбы народов, в Мариинском парке, и еще несколько - вблизи Аскольдовой могилы. Впоследствии такие же объекты построят на Замковой горе и рядом с Замком Ричарда.

"Для лучшего обзора на площадках будут подрезать деревья, отремонтируют старые или поставят новые беседки, а также оборудуют подзорные трубы", - заметил И.ДОБРУЦКИЙ.

"По словам пресс-секретаря "Киевзеленстроя" Елены ОГАНЕСОВОЙ, последнее нововведение, возможно, будет платным. Осмотреть пейзажи столицы можно будет, приблизительно, за две гривни", сообщает муниципальная газета.

В то же время издание не дает информации, на каких формальных основах планируется объединение столичных парковых зон в новую структуру.