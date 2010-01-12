Завтра в Киеве - снег, гололедица и мороз

13 января в Украине станет еще холоднее - кое-где до 12° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду в западных и северных областях местами небольшой снег, на севере в отдельных районах сохранится гололед; температура ночью - 4-9° мороза, кое-где - до 12°, днем - 2-7° мороза, в Закарпатье ночью - 1-6° мороза, днем - 0-4° тепла.

На остальной территории небольшой снег и мокрый снег, днем на востоке страны умеренные осадки; местами налипание мокрого снега, гололед; температура на протяжении времени 0-5° мороза, в южных областях от 3° тепла до 2° мороза. В Крыму ожидается дождь (днем местами небольшой); температура ночью - 1-6° тепла, днем - 3-8°. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на севере области сохранится гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-9°, днем - 2-7° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем - 5-7° мороза.