У самолета, который вылетел из «Борисполя», не закрылось шасси

Легкий самолет, у которого при вылете из киевского аэропорта «Борисполь» не закрылось шасси, успешно приземлился в Симферополе. Пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на борту самолета, летевшего в Симферополь, находились трое членов экипажа и четверо пассажиров.

В 19.10 понедельника в МЧС поступила информация о том, что при подъеме у самолета не закрылось шасси. «Для предупреждения возможных последствий аварийной посадки были задействованы 20 единиц техники и более 80 человек личного состава», - отметили в МЧС.

В 19.27 самолет осуществил успешную посадку в аэропорту «Симферополь».