Россия уступила США лидерством на мировом газовом рынке

В 2009 году Россия уступила США мировое лидерство в производстве газа. К такому выводу пришла газета "Ведомости", проанализировав данные российского Минэнерго и US Energy Information Administration (Администрация энергетической информации США).

Согласно официальным данным, опубликованным Минэнерго в начале января, добыча газа в России за 12 месяцев сократилась на 12,4 процента - с 644,999 до 582,353 миллиарда кубометров. Для сравнения, в США только за январь-октябрь было добыто 620,2 миллиарда кубометров.

Однако Россия и ранее регулярно отставала от США по общему объему добытого газа, но опережала своего конкурента по добыче товарного газа - то есть того газа, который идет на продажу, а не закачивается обратно в пласт или сжигается на факелах. Точных данных по производству товарного газа за весь 2009 год еще нет, но, скорее всего Россия, в этот раз уступит США - слишком уж большим был обвал на российском рынке, отмечают "Ведомости". В США, наоборот, добыча растет, пусть и всего на 2,4 процента за 10 месяцев.

Газовые рынки России и США во многом отличаются друг от друга: США является нетто-импортером топлива, а Россия - крупнейшим экспортером. Тем не менее, лидерство США в отрасли может оказать свое влияние и на российские газовые компании. Так, "Газпром" в ближайшие годы намерен увеличить свое присутствие на рынке сжиженного природного газа (СПГ), где сильны позиции США. Для этого, в частности, запускаются крупнейшие проекты на Ямале, Дальнем Востоке и в Баренцевом море, которые требуют многомиллиардных инвестиций. Если США и дальше будут наращивать объемы производства, то конкуренция на рынке СПГ значительно увеличится.

Кроме того, слишком большое предложение на рынке СПГ делает газ дешевле, что негативно сказывается на поставках "Газпрома" в Европу. По итогам 2009 года экспорт газа из России сократился чуть более чем на 10 процентов.

По данным CIA Factbook, США занимает 5 место в мире по объему доказанных запасов газа. Россия по этому показателю является мировым лидером.