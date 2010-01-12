Цена на золото достигла максимума за месяц

Золото на торгах в понедельник увеличилось в цене до максимальной за месяц отметки на фоне слабеющего доллара, который стимулирует спрос на металл как альтернативный объект для инвестиций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото подорожал на 24,1 доллара, или 2,1%, и поднялся в цене до максимального с 8 декабря прошлого года уровня 1163 доллара за тройскую унцию. В то же время в ходе торгов на Лондонской бирже металлов спотовая цена на золото увеличилась на 1,8% и составила 1158,95 доллара за унцию.

"Доллар дешевеет к мировым валютам, - заявил глава отдела торговли валютой и металлами MKS Finance SA Бернард Син (Bernard Sin). - Новости из Китая являются достаточно позитивными для рынка, потому что инвесторы могут начать покупать золото как средство защиты от инфляции".

На торгах в понедельник доллар потерял в цене к единой европейской валюте 0,7% - до 1,4503 доллара за евро в сравнении с 1,4409 доллара за евро на предыдущих торгах. Доллар также подешевел по отношению к японской иене - до 92,64 иены за доллар в сравнении с 92,66 иены за доллар на торгах в пятницу.