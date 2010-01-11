Харьковчане учатся обходится без трамваев и троллейбусов

Власти Харькова никак не прокомментировали забастовку работников коммунального предприятия «Горэлектротранс», которые сегодня начали акцию протеста против невыплаты зарплат, и не вывели на маршруты трамваи и троллейбусы.

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении дня на официальном сайте Харьковского горсовета не появилось ни одного сообщения со ссылкой на руководителей города. Было обнародовано лишь заявление директора коммунального предприятия «Горэлектротранс» Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО, который выразил надежду, что до конца дня пассажирский электротранспорт возобновит работу.

Между тем, в многочисленных интервью прессе жители города заявили о значительных неудобствах, которые возникли в результате прекращения работы транспорта. В частности, на протяжении дня маршрутные автобусы не справлялись с перевозкой пассажиров, особенно в часы «пик», а частные таксисты сразу повысили стоимость проезда. Преподаватели учебных заведений жаловались, что из-за опозданий на работу не смогли своевременно начать занятия.

Вечером корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии, что водители и кондукторы не возобновили работу, невзирая на обещания руководителя «Горэлектротранса» рассчитаться с долгами. «Люди не верят обещаниям, поскольку их дважды обманули осенью, и настроены на бессрочную акцию протеста», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что трамваи, которые были подогнаны утром под стены мэрии, остались там стоять.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» - на маршрут не вышел ни один трамвай и троллейбус. Утром в центре Харькова неподалеку от городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплаты и увольнения руководителя предприятия С.ПОЧЕПЕЦКОГО.

В октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате, которая была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городской власти принять меры по нормализации ситуации.

Еще одна акция протеста работников «Горэлектротранса» была проведена в сентябре 2009 года.

Сегодня днем С.ПОЧЕПЕЦКИЙ сообщил, что работники предприятия получат зарплату на протяжении двух дней, и выразил надежду, что начатая утром забастовка будет прекращена уже вечером.