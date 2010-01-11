Янукович обещает увеличить пенсии в два раза

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз напомнил правительству во главе с Юлией ТИМОШЕНКО о необходимости выполнять требования закона о повышении минимальных зарплат и пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом политик заявив сегодня в Мариуполе, где находился с рабочей поездкой.

«Законы нужно выполнять, и иного мнения, иной позиции в этом вопросе быть просто не может. Подчеркиваю: какое бы ни было правительство - ТИМОШЕНКО или другого премьер-министра, оно обязано выполнять законы Украины», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что это в полной мере касается и закона о повышении социальных стандартов.

«Правительство обязано его выполнять. Если этого не произойдет, я обещаю: как только мы придем к власти, то сразу, с первого же дня, будем выполнять закон, и компенсируем все невыплаченные с 1 ноября 2009 года пенсии», - заявил кандидат в Президенты.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что, кроме этого, на посту главы государства он за два года увеличит пенсии в два раза.

«Таким образом, мы выведем пенсии на уровень не ниже российского: минимальная пенсия будет где-то около 1200 грн., а средняя пенсия – где-то около 2000 грн. Этот вопрос, подчеркиваю, я решу за два года», - пообещал политик.