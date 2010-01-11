Жертвами морозов в Украине стали 169 человек
18:10, 11 января 2010Общество
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Треть - в Донецкой области
В Украине по состоянию на 11 января от переохлаждения и обморожения погибли 169 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию УНПЦ экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о количестве пострадавших от сильных морозов, которые начались в Украине 18 декабря с.г.
Больше всего от переохлаждения умерло в Донецкой области - 57 человек.
В целом за указанный период за помощью к врачам обратилось 2 тыс. 317 чел. Было госпитализировано с обморожением, переохлаждением – 1 тыс. 548 чел.
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