Продажа ИСД может быть частью договоренностей Тимошенко с Путиным?

Учитывая тесные связи между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и украинскими собственниками корпорации «Индустриальный союз Донбасса», продажа холдинга может быть частью договоренности между премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной компании Foyil Securities Исмаилом САФАРАЛИЕВЫМ.

По его информации, именно В.ПУТИН является председателем наблюдательного совета одного из участников сделки – российского «Внешэкономбанка», что, по мнению аналитика, придает сделке определенную политическую окраску. «Опосредованно Путин поддерживает президентские амбиции своей коллеги, а средства от продажи «ИСД» могут быть использованы для финансирования кампании Тимошенко», - отметил И.САФАРАЛИЕВ.

Аналитики Foyil Securities также оценили сделку по продаже активов «ИСД» в 2 млрд. долларов. При этом, по их мнению, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские предприниматели, как владелец конгломерата «Газметалл» Алишер УСМАНОВ и действующий владелец «Евразхолдинга» Роман АБРАМОВИЧ.

В целом, по мнению И.САФАРАЛИЕВА, данная сделка должна улучшить ситуацию на предприятиях корпорации, где в настоящий момент проводится широкомасштабная модернизация. «После продажи Алчевский меткомбинат должен иметь возможность осуществлять оптовые покупки российского железорудного сырья по относительно низким ценам, а также внедриться на российский рынок полуфабрикатов и плоского проката благодаря связям новых собственников», - отметил аналитик.

Как сообщалось в СМИ, 50% плюс 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с А.КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций «ИСД» остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD - Huta Czestochowa (Польша). По версии международного аналитического агентства Металл Бюллетень (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года «ИСД» вошла в число 30 крупнейших производителей стали в мире с показателем более 10 млн. тонн стали в год.