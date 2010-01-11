Сегодня Зваричу дадут почитать его уголовное дело

Сегодня бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРЫЧ вместе со своими адвокатами начинает ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает около 70 томов.

Об этом сообщила УНИАН адвокат И.ЗВАРЫЧА Руслана ЮХИМЕНКО.

По ее словам, адвокатам необходимо будет от нескольких месяцев до полугода для ознакомления с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Р.ЮХИМЕНКО отметила, что Генеральная прокуратура «наконец закончила досудебное следствие по делу экс-судьи Игоря ЗВАРЫЧА», а соответствующий протокол был представлен И.ЗВАРЫЧУ после опровержения адвокатами информации о завершении досудебного следствия по данному делу, распространенной на итоговой пресс-конференции Генпрокуратуры.

«Игоря ЗВАРЫЧА принуждали подписать протокол о завершении досудебного следствия, мотивируя это тем, что если заместитель генерального прокурора Виталий ЩЕТКИН на брифинге сообщил информацию о завершении досудебного следствия по делу И.ЗВАРЫЧА, то у следователей нет другого выхода, как закончить досудебное следствие по данному делу”, - сказала адвокат.

Как проинформировала Р.ЮХИМЕНКО, в настоящее время экс-судья И.ЗВАРЫЧ находится во Львовском СИЗО.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРЫЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении И.ЗВАРЫЧА по 8 эпизодам получения взятки.

По его словам, сейчас И.ЗВАРЫЧ знакомится с материалами досудебного следствия.

Вместе с тем адвокаты экс-судьи в тот же день опровергли информацию об окончании досудебного следствия по делу И.ЗВАРЫЧА.

«Еще продолжаются следственные действия, проведение которых возможно лишь в рамках досудебного следствия. Соответственно, ознакомление с материалами дела возможно лишь по завершении досудебного следствия», - сказала Р.ЮХИМЕНКО.