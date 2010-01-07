Улучшились экономические ожидания в еврозоне
21:41, 07 января 2010Общество
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Рост индекса объясняется ростом доверия
В декабре 2009 года Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) вырос в еврозоне на 2,5 пункта по сравнению с ноябрем - до 91,3 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 4,1 пункта - до 92,0 пунктов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Согласно сообщению, рост индекса объясняется, прежде всего, ростом уровня доверия в сфере услуг, доверия среди потребителей, а также доверия в сфере промышленности. В то же время уровень доверия в сфере строительства уменьшился, а в розничной торговле - не изменился.
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