Улучшились экономические ожидания в еврозоне

В декабре 2009 года Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) вырос в еврозоне на 2,5 пункта по сравнению с ноябрем - до 91,3 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 4,1 пункта - до 92,0 пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, рост индекса объясняется, прежде всего, ростом уровня доверия в сфере услуг, доверия среди потребителей, а также доверия в сфере промышленности. В то же время уровень доверия в сфере строительства уменьшился, а в розничной торговле - не изменился.