Объем розничной торговли снизился в еврозоне и ЕС-27

В ноябре 2009 года, по сравнению с октябрем 2009 года, объем розничной торговли в еврозоне уменьшился на 1,2%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре-2009, по сравнению с ноябрем-2008, объем розничной торговли сократился на 4,0% в еврозоне и на 2,1% - в ЕС-27.

В ноябре 2009 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком”, по сравнению с октябрем 2009 года, сократилась на 0,4% в обеих зонах. Непродовольственный сектор сократился на 1,6% в еврозоне и на 1,0% - в ЕС-27.

Рост объемов розничной торговли в ноябре-2009, по сравнению с октябрем-2009, был зафиксирован лишь в Польше (1,0%) и Великобритании (0,2%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Литве (-4,8%), Эстонии (-3,1%) и Латвии (-2,3%).

В ноябре 2009 года, по сравнению с ноябрем 2008 года, розничная торговля продовольственными товарами сократилась на 2,9% в еврозоне и на 1,6% - в ЕС-27. Непродовольственный сектор сократился на 4,2% в еврозоне и на 1,7% - в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Польше (4,6%) и Бельгии (3,7%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Латвии (-30,2%), Литве (-27,8%) и Эстонии (-21,2%).

В октябре 2009 года объем розничной торговли, по сравнению с сентябрем 2009 года, вырос на 0,2% в еврозоне и на 0,5% в ЕС-27.