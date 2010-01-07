Работник завода расстрелял сослуживцев

Неизвестный преступник (предположительно, местный служащий Тимоти Херндон) открыл огонь из автомата на машиностроительном предприятии в штате Миссури, США. Как сообщает Associated Press, по крайней мере один человек убит, ранения получили четыре человека. Некоторые сотрудники предприятия, спасаясь от нападения, вынуждены были выбраться на крышу.

Инцидент произошел около 6:30 по местному времени в северной части города Сент-Луис на предприятии шведско-швейцарской компании ABB Group, которая работает в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Предположительно, стрелок может все еще находиться на предприятии.

По сообщениям местных СМИ, которые цитирует Лента.ру, к периметру обширной территории фабрики ABB прибыли примерно три десятка автомобилей чрезвычайных служб, действия которых затруднены из-за сильного снегопада.