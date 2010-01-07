В Киеве в ночь на Рождество разрушен памятник архитектуры

В ночь на Рождество в Киеве, на Набережном шоссе, был разрушен памятник архитектуры - Первый киевский водопровод.

Об этом УНИАН сообщила заведующая отделом Научно-исследовательского института памятнико-охранных исследований Валерия ИЕВЛЕВА.

«Там целый ряд старых водопроводных сооружений, которые были памятниками архитектуры и техники. Сейчас их разрушили», - сказала В.ИЕВЛЕВА.

По ее словам, о том, кто причастен к разрушению памятников, неизвестно. «Ведутся работы по разборке памятников. Сейчас их обносят забором. Внутренность уже разрушена полностью. В интернете были сообщения о том, что эти участки были проданы. Лицо, которому они были проданы, не называлось. Сейчас на этих участках ведется активная подготовка к новому строительству», - отметила В.ИЕВЛЕВА.

Эти памятники находятся рядом с Памятником Магдебургскому праву. В частности, слева от памятника находится разрушенная сейчас новая машинная станция, а рядом с ней – сооружение над водопроводным резервуаром. Справа от Памятника Магдебургскому праву находится старая машинная станция, которая еще не разрушена.

Кроме того, В.ИЕВЛЕВА сообщила, что эти сооружения стоят на учете как памятники науки и техники с 2007 года. Между тем в течение последних лет их несколько раз поджигали. Одно из таких сооружений – так называемый деревянный дом Иванова, одного из основателей первого киевского водопровода – было сожжено в прошлом году, сказала она.

По словам В.ИЕВЛЕВОЙ, территория, где находятся памятники, согласно Генеральному плану Киева определена как «зона охраняемого ландшафта «Киевские склоны». «Там вообще строить нельзя, ну а если там есть памятники, их, безусловно, нужно сохранять», - отметила В.ИЕВЛЕВА.

По ее словам, эти сооружения очень крепкие, и толщина стен в них около полутора метров. На вопрос, как разрушались эти памятники, В.ИЕВЛЕВА, которая была на месте памятников после их разрушения, сказала: «Ломиком, бульдозером, пригнали технику ночью, чтобы никто не видел. Мне позвонил один из коллег, сказал вчера вечером, что пригнали технику».