Синоптики обещают прекращение снегопадов

На завтра, 8 января, синоптики прогнозируют в Украине облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в западных областях временами небольшой снег, мокрый снег, а ночью и утром на Левобережье - небольшой снег и дождь, местами гололед, на Донбассе - сложные отложения изморози и гололеда (в Крыму, а днем - на Закарпатье дождь).

В Украине местами туман, на дорогах, кроме южной части, гололедица.

Температура ночью будет составлять 2-7° мороза, в западных областях- 5-10° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза; в восточных и южных областях ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла; в Крыму - ночью 4-9° тепла, на побережье - до 12°, днем - 8-13° тепла.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков, местами по области туман. На дорогах гололедица. Температура по области: ночью - 2-7° мороза, днем - от 1° тепла до 4° мороза; в Киеве - ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.