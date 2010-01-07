В Киеве празднование Рождества перенесли на час

Столичная власть приглашает киевлян и гостей города на празднование Рождества Христово, которое состоится 7 января, на Михайловской площади.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, праздничные мероприятия начнутся в 13.00.

Как сообщал УНИАН, ранее программой общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий предусматривалось, что празднование на Михайловской площади начнется с 14.00.