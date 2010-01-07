Кабмин исключил 4 предприятия из перечня стратегических

Кабинет министров Украины на заседании 6 января принял решение исключить из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение, четыре предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, это: Киевское государственное предприятие по производству бактериальных препаратов «Биофарма», ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий», ОАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков», Стебницкое государственное горно-химическое предприятие «Полиминерал».