Итог года: 42 тонны самогона

В Винницкой области в 2009 году из незаконного оборота изъято более 42 тонн самогона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, возбуждено 368 уголовных дел за нарушение антиалкогольного законодательства, привлечено к ответственности почти 29,5 тысячи человек.

По данным ГУ МВД, благодаря проведению в Винницкой области широкомасштабной антиалкогольной кампании удалось достичь на 15,7% сокращения преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Уже в этом году сотрудники милиции в селе Джурин Шаргородского района прекратили деятельность очередной торговой точки, где подпольно реализовывали самогон. 35-летняя продавщица местного магазина торговала запрещенным товаром, который хранился в 6-литровых пластиковых бутылках для питьевой воды. Работники милиции во время проверки выявили в торговом заведении 63 литра приготовленного к продаже самогона.

По словам участкового инспектора милиции Сергея ПАТЛАТЮКА, который выявил подпольную точку торговли запрещенным спиртным, самогон в магазин поставляла его владелица, частный предприниматель из Винницы. Где изготовляли товар, сейчас выясняется. Начиная с ноября прошлого года, участковый инспектор четыре раза составлял административные протоколы по факту продажи в этом магазине самогона местным жителям.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст.203 УК Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности).