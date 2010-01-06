В Нафтогазе сказали, сколько должны Газпрому за декабрь

За газ, приобретенный в декабре 2009 года, НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» 892 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

При этом он отметил, что нет никаких сомнений в том, что платеж будет произведен вовремя.

«Абсолютно точно, что до 11 января мы заплатим. Сумма составляет 892 млн. долл.»,- сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.

Об этом было договорено по итогам встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ 22 декабря 2009 г. в Москве.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.