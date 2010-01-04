НБУ вводит в обращение монету «Год Тигра» (фото)

Национальный банк Украины с 5 января 2010 года вводит в обращение памятную монету "Год Тигра" номиналом 5 гривен из серии "Восточный календарь". Об этом сообщает "КП в Украине".

Памятная монета изготовлена из серебра 925 пробы, массой 15,55 г и диаметром 33 мм. Качество изготовления монеты – "пруф", гурт - рифленый. Монета выпущена тиражом 20 000 штук.

На аверсе монеты размещено: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "Национальный Банк Украины" в окружении стилизованного растительного орнамента номинал "5/гривень"; внизу - год чеканки монеты 2010, а также обозначение металла, его пробы - "Ag 925", массы в чистоте - "15,55" и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты в окружении стилизованного растительного орнамента изображен в лубочном стиле тигр (глаза его украшены цитрином массой по 0,007 карата). Над этой композицией и под ней размещены абрисные фигурки всех 12 символов восточного календаря.