«Ариана» завтра может наконец бросить якорь

Министерство иностранных дел Украины продолжает координировать график движения освобожденного с пиратского плена балкера "Ариана" и его сопровождение международными силами в порт Салала (Оман), куда, при благоприятных погодных условиях, судно должно прибыть ориентировочно 3 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, состоянием на 16:00 2 января 2010 года балкер следует в порт назначения в сопровождении фрегата международных военно-морских сил, который находится на коротком расстоянии от "Арианы".

По информации, полученной от капитана Геннадия ВОРОНОВА, машины на судне работают нормально, горючего достаточно и "Ариане" удается держать стабильную скорость - около 7 морских узлов.

«Физическое и психологическое состояние членов экипажа нормальное. При благоприятных погодных условиях прибытия судна в оманский порт Салала ожидается ориентировочно на протяжении 3 января», – отмечается в сообщении.

Возвращение на родину украинских моряков - членов экипажа балкера "Ариана" - запланировано специальным украинским самолетом после прохождения необходимых формальных процедур, медицинского осмотра и передачи судна новому экипажу.