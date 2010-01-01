64 населенных пункта встретили Новый год без света

По состоянию на 7 часов утра 1 января остаются обесточенными из-за непогоды 64 населенных пункта в четырех областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, без электроснабжения остаются в Киевской области 55 населенных пунктов, в Луганской – 4, Черкасской – 4 и Черниговской – 1.

Электричество возобновляют бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.