Вопрос о транзите российской нефти будет решен за день-два

Россия и Украина в целом согласовали условия по транзиту нефти европейским потребителям, и в течение двух дней договор будет подписан.

Как передает РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь Минэнерго России Ирина ЕСИПОВА.

«В результате интенсивных переговоров удалось в целом согласовать условия транзитного договора, позиции компаний сблизились, и в принципе были сформулированы договоренности по обеспечению долгосрочных поставок европейским потребителям», - сказала она.

«Надеемся, что в ближайшее время российская и украинская стороны подпишут договор», - добавила И.ЕСИПОВА, уточнив, что это может произойти сегодня или завтра.

Она отметила, что в Минэнерго рассчитывают, что «согласованные усилия позволят стабильно и надежно обеспечить поставки нефти и Новый год пройдет без сбоев и каких-либо неприятных ситуаций».

Как сообщалось, Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по газопроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам цены, заявил Кабинет министров Словакии. "Правительство Словакии, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по системе раннего предупреждения, было проинформировано письмом от российского министерства энергетики о том, что могут возникнуть сбои поставок нефти в три страны ЕС из-за неурегулированных разногласий между Российской Федерацией и Украиной о транзите нефти", - говорится в заявлении.

Сегодня Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что российская сторона, в частности, в лице руководства ОАО «Транснефть», в последнее время распространяет некорректную и неправдивую информацию о якобы угрозах прекращения транспортировки российской нефти через территорию Украины, в частности, на словацкие, чешские и венгерские НПЗ.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, сегодняшние заявления руководителей российской нефтяной отрасли следует воспринимать как политические спекуляции, направленные на безосновательную дискредитацию Украины в глазах европейского сообщества, и вмешательство во внутренние дела Украины в период активной избирательной кампании.

При этом министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО дал поручение посольствам Украины в Словакии, Венгрии, Чехии и Представительству Украины при ЕС проинформировать о стабильности ситуации с транзитом нефти через территорию Украины в страны Европейского Союза.