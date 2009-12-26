В Николаевской области женщина совершила самосожжение

25 декабря в поселке Кривое Озеро Николаевской области местная жительница 1953 года рождения совершила самоубийство путем самосожжения.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Николаевской области, женщина на собственном дворе облила себя легковоспламеняющейся жидкостью из канистры и подожгла.

Пылающего человека, который двигался по улице в сторону дороги, заметил пожарный Кривоозерского райотдела ГУ МЧС в Николаевской области. Он выбежал из автомобиля, повалил женщину на снег и накрыл покрывалом, которое прихватил из салона машины. Потушив пламя, мужчина приказал соседям вынести чистые простыни, чтобы завернуть потерпевшую, и по телефону вызвал коллег из МЧС, милицию и «скорую».

В Кривоозерской районной больнице, куда доставили женщину, за ее жизнь врачи боролись больше 7 часов, но она умерла. Женщина получила ожоги 90% тела.