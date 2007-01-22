Состоится пресс-конференция Богдана Ступки по случаю получения премии “Триумф”

25 января в 12-00 состоится пресс-конференция народного артиста Украины Богдана Ступки по случаю получения украинским актером российской независимой премии “Триумф” в отрасли литературы и искусства в начале съемок (1 февраля) в главной роли в фильме “Тарас Бульба” режиссера Владимира Бортко (Украинское представительство РИА “Новости”, ул..Станиславского, 3, квартира 50, напротив театра им. И.Франко). Телефоны: 279-56-35, 279-87-73.