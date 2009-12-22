Обаме сделали прививку от вируса А/H1N1

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель привились от вируса гриппа А/H1N1.

"Мы только что сделали прививки", - цитируют корреспонденты президентского пула слова Обамы.

По их данным, прививка Обаме была сделана в воскресенье, его супруге - за несколько дней до этого. Дочери первой четы Америки Саша и Малия были привиты еще в октябре - когда вакцина против вируса поступила в обращение.

"Я думаю, что люди должны понимать, что у меня главных два человека в жизни - мои две дочери, и потому они были привиты сразу. И вам тоже стоит привить детей", - сказал он.

По словам президента, Малия и Саша перенесли прививки хорошо.

Борьбу с распространением вируса А/H1N1 Обама считает одним из приоритетных направлений своей внутренней политики.

РИА "Новости"