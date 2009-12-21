Налоговики конфисковали 832 золотых украшения

23:32, 21 декабря 2009
Общество
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Сообщение из Херсона

В Херсоне налоговики пресекли подпольную торговлю ювелирными изделиями и конфисковала 832 золотых украшений на общую сумму около 1,4 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области.

Сотрудники налоговой милиции Херсонской области выявили ювелирный магазин в Херсоне, который принадлежит местному частному предпринимателю. Магазин функционировал без соответствующей лицензии на отмеченный вид деятельности, что противоречит требования Закона "О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности".

 

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