Налоговики конфисковали 832 золотых украшения

В Херсоне налоговики пресекли подпольную торговлю ювелирными изделиями и конфисковала 832 золотых украшений на общую сумму около 1,4 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области.

Сотрудники налоговой милиции Херсонской области выявили ювелирный магазин в Херсоне, который принадлежит местному частному предпринимателю. Магазин функционировал без соответствующей лицензии на отмеченный вид деятельности, что противоречит требования Закона "О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности".