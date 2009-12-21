В Полтавской области открыт женский монастырь

В Пирятинском районе в селе Белоцерковка открылся Свято-Георгиевский женский монастырь Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии, монастырь открыт в помещении бывшей Белоцерковской школы, которая несколько лет назад была закрыта.

«Местоположение монастыря выбрано не случайно - построенная почти век назад в 1913 году школа сначала была церковно-приходской - принадлежала церкви, расположенной напротив. Сейчас здание старинной Свято-Георгиевской церкви полуразрушено, но в планах - ее реконструкция и восстановление работы», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе отметили, что жители региона активно участвуют в проведении ремонта помещения бывшей школы.

Настоятельницей Свято-Георгиевского монастыря назначена матушка МАРИЯ.

«Монастырь начал свою жизнь и деятельность "с нуля" - без самого необходимого для проживания - без воды, отопления, электроэнергии. Там живут за счет своего труда, на своем хозяйстве, а также за счет пожертвований мирян. Поэтому каждый желающий может внести свой посильный вклад в развитие Свято-Георгиевского монастыря и помочь нам, если есть возможность», - сказала матушка МАРИЯ.

Первыми меценатами и спонсорами, которые внесли свой вклад в развитие монастырь, стали Евгений и Татьяна ЖЕРЕБЕЦКИЕ, Богдан и Ульяна БЕНЮК и другие.