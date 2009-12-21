В устье Дуная сел на мель теплоход «Корсунь»

20 декабря в 10.30 при выходе из устья Старостамбульского в Дунай сел на мель теплоход «Корсунь» (флаг Украины, судовладелец ООО «ГолдАэн Фиш», Севастополь).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в составе экипажа - 12 человек. Теплоход следовал из порта Джурджулешты (Молдова) в Турцию без груза.

В 16.46 Государственным морским спасательно-координационным центром Минтранссвязи (Одесса) от теплоходу был принят сигнал «SOS».

Для помощи экипажу было принято решение о выделении двух буксиров от порта Измаил (буксир «Алма-Ата») и порта Ильичевск (буксир «Титан»). В связи со сложными погодными условиями на помощь в 19.15 вышел буксир «Титан». Буксир «Алма-Ата» находится в режиме ожидания.

Жертв и пострадавших среди членов экипажа нет. Загрязнение окружающей среды не было.