На Крещение освятили Чернореченское водохранилище

В Севастополе сегодня, на праздник Крещения, освятили Чернореченское водохранилище, которое является основным поставщиком города питьевой водой.

Как передает корреспондент УНИАН, церковный обряд освящения непосредственно на месте правил Благочинный Севастопольского округа отец ГЕННАДИЙ. В этом мероприятии, которое в городе проходит уже не первый раз, приняли участие начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО, руководство ГКП „Севгорводоканал”, журналисты.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября вследствие загрязнения воды из реки Черная был прекращен водозабор и подача воды в южную часть Севастополя. Без водоснабжения тогда осталось более 70% населения города (около 200 тыс. человек). 10 ноября заместитель главного государственного санитарного врача Украины Михаил СИТЕНКО сообщил, что причиной загрязнения питьевой воды в Севастополе стали водоросли и неудовлетворительное состояние очистительных сооружений.

13 ноября первый заместитель главы Севастопольской ГГА Владимир КАЗАРИН заверил: „Мы будем менять и систему очищения воды, мы будем отказываться от ее хлорирования, будем переходить на другие, современные компоненты, которые обеспечат более многоступенчатое очищение воды... Будем переделывать и сами очистители”.