Производство французских ракет для корветов можно разместить в Киеве

Министерство обороны Украины рассматривает возможность производства Государственной акционерной холдинговой компанией “Артем” ракетного вооружения французской разработки, которым планируется оснастить украинские военные корабли класса “корвет”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по закупке вооружений и военной техники Минобороны Владимир ГРЕК 17 декабря журналистам после подписания Министерством обороны контракта с ГАХК «Черноморский судостроительный завод» на строительство серии военных кораблей класса "корвет".

По словам представителя оборонного ведомства, предварительные переговоры о возможности производства ракетного оружия, разработанного во Франции, на украинских предприятиях уже ведутся с французскими партнерами.

“В перспективе - производство ракет для корветов может быть размещено на заводе “Артем”, - сказал В.ГРЕК, и добавил: “Наши зарубежные партнеры получили от своего правительства разрешение на передачу нам технико-экономических предложений. После подписания контракта правительство Франции даст второе разрешение – на поставку оружия в Украину. В течение следующего года мы будем обсуждать возможность переноса части работ, связанных с производством этого вооружения, на украинские предприятия”.

При этом В.ГРЕК сообщил, что 17 декабря представители французской компании MBDA, основного поставщика ракетного вооружения для украинских корветов, побывали на заводе «Артем».

Как сообщил в интервью УНИАН атташе по вопросам обороны Посольства Франции в Украине, капитан 2-го ранга Алекси ВИЛЛЕР, посещение французской делегацией ГКБ «Луч» и ГАХК «Артем» состоялось в рамках работы украинско-французской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. «В ходе визита обсуждалась возможность сотрудничества между украинскими и французскими предприятиями ОПК в рамках проекта по строительству украинского корвета. Речь шла о перспективах, и пока о конкретных сроках начала совместной работы говорить еще рано», - сказал А.ВИЛЛЕР.

Говоря о выборе французских компаний в качестве поставщика вооружений, В.ГРЕК отметил, что Министерством обороны была проделана серьезная предварительная работа по этому вопросу. “Это был большой и нелегкий труд, потому что многие страны, к которым мы обращались, отказали нам в поставках оружия для корвета. На протяжении трех лет Минобороны работало с правительствами европейских стран для того, чтобы получить разрешение на поставки оружия. Мы очень благодарны военному атташе Франции в Украине за то, что он помог в решении этой проблемы”, - добавил В.ГРЕК.

Он также подчеркнул, что решение о закупке импортного вооружения для корветов принято и одобрено на самом высоком уровне уже давно. “Сегодня перед нами стоит задача сдать первый корабль в 2012 году. В этой связи из украинского вооружения, которого на корвете будет насчитываться 23 образца, мы отобрали только то, которое либо уже готово к производству, либо его разработка находится в высокой степени готовности для того, чтобы уже через три года быть установленным на корабле. Среди украинского оборудования, которое будет устанавливаться на корветы, можно отметить системы радиолокации, гидроакустики, системы управления кораблем и связи. Главное – это конечно двигатель производства “Зоря-Машпроект””, - пояснил представитель Минобороны.

При этом он констатировал отсутствие в Украине готовых разработок по ракетному вооружению корабельного базирования. “Если же мы говорим о зенитно-ракетном комплексе, то его создание в Украине может затянуться на 10-12 лет”, - сказал В.ГРЕК.

Как сообщал УНИАН, согласно программе создания кораблей класса «корвет», на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) до 2026 года планируется построить 10 кораблей класса «корвет».

В строительстве кораблей будут принимать участие около 30 отечественных предприятий. Вооружение для украинских корветов будут поставлять французские компании DCNS, MBDA, Eurotorp.

В 2010 году на выполнение работ по строительству первого корабля из Государственного бюджета будет выделено около 180-200 млн. грн. Фиксированная цена строительства одного корвета будет определяться через месяц после сдачи первого корабля.

По словам В.ГРЕКА, прогнозная цена первого корабля составляет около 250 млн. евро. «Первый серийный корабль должен будет стоить около 210 млн. евро, тогда как в Европе стоимость подобных кораблей составляет порядка 300 млн. евро», – добавил он.

Справка УНИАН. ГАХК «Артем» была создана в 1996 г. на базе Киевского производственного объединения им. Артема. В состав компании входят 16 открытых акционерных обществ. Компания производит и экспортирует: управляемые авиационные ракеты средней дальности класса “воздух-воздух” типов Р-27, Р-27Э, Р-27Т, Р-27ЭТ различных модификаций; противотанковые управляемые ракеты различных калибров (120 мм и 125 мм). На предприятии производится комплекс «Гурт-М», предназначенный для подготовки к применению и технического обслуживания авиационного управляемого оружия. Кроме того, ГАХК «Артем» выпускает широкий перечень продукции гражданского назначения.