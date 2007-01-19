В Европе из-за урагана погибли более 40 человек

В результате происшествий, вызванных ураганом "Кирилл" в Европе, погибли 44 человека, передает РИА «Новости».

В Великобритании жертвами урагана стали 13 человек, в Германии - 11, в Нидерландах - шесть. В Польше погибли шесть человек, в Чехии и во Франции по трое, два человека стали жертвами урагана в Бельгии.

Нарушено авиационное и железнодорожное сообщение практически между всеми европейскими городами.