В Европе из-за урагана погибли более 40 человек
14:58, 19 января 2007Общество
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Нарушено транспортное сообщение
В результате происшествий, вызванных ураганом "Кирилл" в Европе, погибли 44 человека, передает РИА «Новости».
В Великобритании жертвами урагана стали 13 человек, в Германии - 11, в Нидерландах - шесть. В Польше погибли шесть человек, в Чехии и во Франции по трое, два человека стали жертвами урагана в Бельгии.
Нарушено авиационное и железнодорожное сообщение практически между всеми европейскими городами.
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