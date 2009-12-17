На межбанке упал евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9725/7,9855, к 12:00 цены понизились до 7,9720/7,9770. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9715/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9700.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2618/0,2622, а к 12:00 цены упали до 0,2590/0,2597. К закрытию цены достигли уровня - 0,2583/0,2589. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8100 (+0,5400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4410/1,4412, а к 15:10 упали до 1,4344/1,4346. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4880/11,5095, к 12:00 цены ушли вниз 11,4420/11,4575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня – 11,4335/11,4510.