ЕС будет искать компромисс относительно Украины на выходных

Европейский Союз может начать переговоры с Украиной по новому Усиленному соглашению уже в феврале, если достигнет компромисса относительно признания европейских устремлений Украины.

Об этом УНИАН стало известно из дипломатических источников.

По словам собеседника агентства, 18 января на заседании комитета постоянных представителей стран - членов ЕС при Европейских Содружествах вопрос мандата на переговоры с Украиной обсуждался очень живо.

“Все знают, что Украина имеет европейские устремления. Главный вопрос - каким образом их признать в новом соглашении”, - сказал собеседник агентства.

“Это, скорее, вопрос догм, вопрос теологический, если позволить довольно грубое сравнение”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что есть две группы стран. Одни предлагают остановиться только на политических декларациях, другие – записать какие-то конкретные положения в план действий.

Собеседник также выразил надежду, что за выходные компромисс будет найден, чтобы окончательное решение было принято в понедельник, 22 января, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году ЕС решил в начале 2007 года начать переговоры с Украиной о новом Усиленном соглашении, которое должно заменить действующее в настоящее время соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве, срок действия которого завершается в конце 2007 года.