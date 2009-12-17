На межбанке падает евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9725/7,9855, к 12:00 цены понизились 7,9720/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2618/22, а к 12:00 цены упали 0,2590/97. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,7820 (+0,5120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4410/12, а к 12:00 упали 1,4370/72. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,4880/11,5095, к 12:00 цены ушли вниз 11,4420/11,4575.