Между Херсоном и Николаевом заблокированы сотни автомобилей

Народные депутаты призывают Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций приложить все усилия для спасения людей, которые находятся в автомобилях на заблокированных снегом дорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента народный депутат от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что между Херсоном и Николаевом в снежных заносах заблокированы сотни автомобилей и огромное количество людей.

А.ЕФРЕМОВ призвал Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций обратиться к полку ООН с просьбой задействовать для спасения людей вертолеты.

Он также отметил необходимость привлечь все силы и средства МЧС для спасения людей из снежной ловушки.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, председательствующий на заседании, поддержал А.ЕФРЕМОВА и отметил необходимость задействования всех сил МЧС, Министерства обороны и других структур для предоставления помощи людям, оказавшимся в ситуации, которая угрожает их здоровью.