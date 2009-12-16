Студентам придется отрабатывать за учебу принудительно?

Министерство образования и науки Украины возвращается к идее „закрепощения” выпускников высших учебных заведений.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ, ссылаясь на проект постановления Кабинета министров Украины „Об утверждении Положения о трудоустройстве выпускников высших учебных заведений Украины, подготовка которых осуществлялась по государственному заказу”.

По словам А.ЧЕРНЫХ, основная суть новых инициатив МОН заключается в следующем: студент уже в течение первого семестра обучения в вузе должен будет подписать трехстороннее соглашение между студентом, руководителем высшего учебного заведения и работодателем.

Как отметил А.ЧЕРНЫХ, в соответствии с проектом правительственного решения, выпускник будет освобожден от отработки на протяжении трех лет только в случае установления у него 1-2-й группы инвалидности, если выпускник – беременная женщина, установление инвалидности 1-2-й группы у жены/мужа выпускника, прохождения выпускником воинской службы или продолжения обучения по следующему образовательно-квалификационному уровню (или в аспирантуре).

"Общественная инициатива „Студенческая защита” будет всеми законными средствами препятствовать незаконным и антиконституционным инициативам Министерства образования в части „закрепощения студентов”, - подчеркнул А.ЧЕРНЫХ.

В "Студенческой защите" напоминают, что это уже не первая попытка Министерства образования и науки решить вопрос о принудительной отработке выпускниками вузов.

"Первая попытка „закрепощения” выпускников вузов была сделана в прошлом году во время разработки МОН проекта новой редакции Закона Украины “О высшем образовании”. Среди прочего предлагался такой подход: выпускники, которые учились по государственному заказу и заключили соответствующее соглашение, должны были отработать по месту назначения не менее трех лет", – отметил А.ЧЕРНЫХ.

Однако, по его словам, после активного сопротивления студенческой общественности в конце 2008 года Министерство образования отказалось от этой идеи.