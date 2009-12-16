Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 15 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,9%, по сравнению с 15 декабря, и сегодня составляет 11,55 грн./евро, продажи – на 0,7% – до 11,77 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,61 грн./евро, по продаже – в пределах 11,64-11,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 декабря, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2553 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2677 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,2635 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2767 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8%, по сравнению с 15 декабря, и сегодня составляет 11,56 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 11,76 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,49-11,61 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-11,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 декабря, повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2544 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2% – до 0,2688 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,2635 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2767 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,04 грн., евро – 11,50/11,88 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,99/8,05 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2560/0,2660 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9732, к евро – 11,59383, к российскому рублю – 0,26517.