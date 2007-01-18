Черновецкий раскусил революционные намерения Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ближайшее время проведет совещание со всеми мэрами городов Украины и председателями фракций Верховной Рады относительно закона об императивном мандате.

Об этом сообщил сегодня заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ во время пресс-конференции, которая состоялась с участием Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

О.ДОВГИЙ отметил, что убежден, что на этот закон будет наложено вето Президентом Украины, поскольку он противоречит Конституции Украины.

Об этом, как сообщил секретарь Киевсовета, идет речь в выводах Главного юридического управления Верховной Рады Украины, где, в частности, отмечается, «что отдельные положения принятого закона не учитывают требований Конституции Украины, разбалансируют правовое урегулирование статуса Центральной избирательной комиссии и депутатов Верховной Рады в Республике Крым и депутатов местных советов». Кроме того, по его словам, согласно выводам юристов, «закон не содержит достаточных правовых механизмов его реализации».

Как подчеркнул О.ДОВГИЙ, закон об императивном мандате приведет к конфликту между депутатским корпусом и городскими председателями, поскольку депутаты будут вынуждены голосовать за позицию партии, хотя будут понимать, что предложение городского председателя пойдет в интересах жителей. В связи с этим, сообщил О.ДОВГИЙ, Киевский городской председатель направил приглашения всем мэрам городов Украины и лидерам фракций с просьбой принять участие в специальном расширенном рабочем совещании, с тем чтобы довести общую позицию до жителей как Киева, так и других городов относительно ситуации, которая может возникнуть в связи с принятием закона.

В свою очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что закон, который вносит изменения в закон о местном самоуправлении, предложен лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО «на эмоциях», и тем самым она вместе с Михаилом БРОДСКИМ «в обмен на закон о Кабмине» пытается дестабилизировать ситуацию, в городах по всей стране. «Киев стал городом, я имею в виду Киевсовет и Киевскую госадминистрацию, откуда она хотела бы начать революцию. При принятии закона она руководствовалась больше эмоциями, что не приятно, поскольку согласно выводам юридического управления Верховной Рады закон является антиконституционным», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он подчеркнул, что никакой закон не может иметь обратной силы.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местных советов.