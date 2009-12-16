ArcelorMittal может сократить 10 тыс. сотрудников

Крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal, штаб-квартира которого находится в Люксембурге, заявляет о массовом увольнении сотрудников в течение 2010 г. По некоторым данным, сокращение может затронуть 10 тыс. человек, передает Associated Press со ссылкой на американские СМИ.

Целью увольнений руководство компании называет "оптимизацию производственного процесса".

Только в США на предприятиях ArcelorMittal заняты 14 тыс. человек, всего же в компании работают более 315 тыс. человек.