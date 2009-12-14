Газпром и Нафтогаз встретились в Брюсселе

Газовая координационная группа ЕС обсудила с представителями “Газпрома” и “Нафтогаза Украины” вопросы поставок газа.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, заседание группы состоялось сегодня. Европейсц

В ходе заседания с представителями “Газпрома” Газовая координационная группа обсудила прогноз поставок газа и спроса на газ зимой 2009-2010 годов, а также инвестиционную стратегию компании, как в России, так и в Европейском Союзе.

Во время встречи с представителями “Нафтогаза Украины” члены группы обсудили прогноз транзита российского газа в Европу этой зимой.

Кроме того, группа продолжила оценку готовности стран-членов ЕС к возможным прерываниям в поставках газа и, в частности, оценила готовность к возможным газовым кризисам стран Центральной и Юго-Восточной Европы, пострадавших от украинско-российского газового кризиса в январе этого года.

Следующее заседание Газовой координационной группы состоится 12 января.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года страны Европы на две недели остались без российского газа, который транспортировался по территории Украины, из-за отсутствия договоренностей между Россией и Украиной о поставках газа.

Газовая координационная группа ЕС была создана в 2006 году для обеспечения поставок газа.