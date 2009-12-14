Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем в южной части мокрый снег (на юге Крыма - с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах страны местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, в северной части - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, в восточных областях - до 17°, днем 3-8° мороза; на Закарпатье и на крайнем юге ночью 3-8° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла; на Южном побережье Крыма в течение суток 1-5° тепла.

В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем - 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 10-12° мороза, днем - 6-8° мороза.