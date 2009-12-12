Три человека погибли в столкновении "жигулей", грузовика и маршрутки

В Житомирской области в результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и маршрутки погибли три человека, шесть находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 15.43 11 декабря неподалеку от города Коростышев, на автодороге Киев-Чоп, произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ-2104» с грузовиком «MAN». Вследствие этого грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Volksvagen, следовавшего из Киева в Ровно.

Во время дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек: водитель и пять пассажиров таксобуса, а также водитель и два пассажира легкового автомобиля, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную райбольницу.

По состоянию на 07.00 в больнице скончались три человека, остальные шесть находятся в тяжелом состоянии.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Спасатели МЧС извлекали пострадавших из покореженных авто и передавали их медикам.

Правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 93 ДТП, в которых погибли 23 и травмированы 117 человек.