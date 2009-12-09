Женщина ударила 6-месячную дочку головой о плиту

В Винницкой области женщина подозревается в убийстве своей 6-месячной дочки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Винницкой области.

По данным милиции, сегодня в Калиновский райотдел милиции поступило сообщение о том, что 38-летняя жительница с. Панасовка совершила убийство своей малолетней дочери.

Оперативники на месте установили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ребенка головой о кухонную плиту.

Подозреваемая задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.