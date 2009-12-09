Женщина ударила 6-месячную дочку головой о плиту
23:17, 09 декабря 2009Общество
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Следствие ведется по статье об убийстве
В Винницкой области женщина подозревается в убийстве своей 6-месячной дочки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Винницкой области.
По данным милиции, сегодня в Калиновский райотдел милиции поступило сообщение о том, что 38-летняя жительница с. Панасовка совершила убийство своей малолетней дочери.
Оперативники на месте установили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ребенка головой о кухонную плиту.
Подозреваемая задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.
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