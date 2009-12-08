В Украине стартовал online-опрос «Лидеры нации»

В украинской части всемирной сети Интернет появился новый информационно-статистический портал, посвященный изучению общественного мнения – http://bestpeople.com.ua - “Лидеры нации”.

Как отмечается на портале, “проект “Лидеры нации” призван определить наиболее достойных людей нашей страны, которые заслужили ваше уважение своими поступками, независимо от того, где они проживают и какой социальный статус имеют. Мы не ставим перед собой цель определить лучшего человека месяца или года. Наша задача - отражать ваше отношение к людям нашей страны или иностранцам, которые заслужили ваше уважение и внимание”.

Как рассказал УНИАН руководитель проекта Дмитрий КНЯЗЬ, рейтинг будет формироваться в нескольких номинациях: политики, бизнесмены, исторические деятели, люди искусства, спортсмены, журналисты, региональные лидеры. Новый online-опрос не будет ограничен во времени, и его цель - отражать настроения украинцев в тот или другой промежуток времени по отношению к разным публичным личностям.

Как отметил Д.КНЯЗЬ, на днях на сайте появится раздел «Человек из народа», где каждый посетитель сможет создать свою собственную анкету. По его словам, добавить на сайт свою анкету сможет каждый, кто считает себя лидером в той или другой области, но, понятно, реальными лидерами нации благодаря масштабности опросов станут люди, которые получат массовую поддержку.