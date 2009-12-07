Полдня не работал "заминированный" крупный супермаркет

Сегодня в Харькове из-за сообщения о заминировании около 5 часов не работал один из крупнейших супермаркетов города – «Таргет».

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью областной милиции Лариса ВОЛКОВА.

По ее словам, сообщение о заминировании «Таргета» на Московском проспекте поступило от анонима из райцентра Новая Водолага около 8 часов утра.

После эвакуации нескольких сотен посетителей супермаркета, помещения проверили специальные отряды, однако взрывчатки не нашли. Около 13 часов дня работа супермаркета была возобновлена. Милиция разыскивает злоумышленника, отметила Л.ВОЛКОВА.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе в Харькове поступали сообщения о заминировании двух супермаркетов «Восторг». В ходе розыска милиция по подозрению в “заминировании” задержала женщину 1954 года рождения.